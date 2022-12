Autofahrer übersieht rote Ampel und erwischt Schüler auf dem Fahrrad

Ein 11 Jahre alter Schüler ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Dachau leicht verletzt worden. Er stieß auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammen.

Ein 11 Jahre alter Schüler ist am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 7.45 Uhr überquerte der Junge an einer Ampel bei grün die Freisinger Straße in Dachau, um auf der Erich-Ollenhauer-Straße weiter in Richtung Dachau Ost zu fahren.

Autofahrer übersieht in Dachau rote Ampel

Ein 81 Jahre alter Autofahrer, der auf der Freisinger Straße in Richtung Altstadt Dachau unterwegs war, übersah dagegen die für ihn rote Ampel. Mit seinem SUV touchierte er den Elfjährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Der Schüler wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden; am Auto beträgt der Schaden schätzungsweise 1000 Euro. (inaw)