Im Ebertshausener See gilt wegen Blaualgen jetzt ein Badeverbot

Bei der Prüfung der Dachauer Badeseen schneiden zwei Gewässer nicht gut ab. Für einen See gibt es ein Badeverbot. Für den zweiten eine Empfehlung, dort nicht zu baden.

Nach Untersuchungen der Badeseen im Landkreis Dachau hat das Landratsamt ein Verbot und eine Empfehlung ausgesprochen. In zwei Seen wurden Blaualgen in reichlicher Menge gefunden. Deshalb herrscht im Ebertshausener See jetzt ein Badeverbot für Mensch und Tier. Für den Bergkirchener See gibt es die Empfehlung, dort nicht zu baden.

Das Gesundheitsamt Dachau entnahm Anfang Juni Proben vom Eisolzrieder See, Bergkirchener See, Mückensee, Stadtweiher Dachau-Süd, Heiglweiher, Waldschweigsee, Birkensee, Obergrashofer See und Neuhimmelreicher See. Diese Untersuchungen waren laut Mitteilung bakteriologisch einwandfrei. Die Ergebnisse vom Karlsfelder See stehen noch aus.

Gemeinde Bergkirchen stellt Warnschilder auf

Bei der mikrobiologischen Untersuchung des Ebertshausener Sees wurden Blaualgen mit Toxinen in "reichlicher" Konzentration nachgewiesen. Im Bergkirchener See wurden ebenfalls Blaualgen in "reichlicher" Konzentration nachgewiesen, aktuell jedoch ohne Toxine. Die Gemeinde Bergkirchen stellte Hinweisschilder auf. (AZ)