Betrunkener macht mehrfach Ärger: Er hat über fünf Promille

Ein 37-jähriger Mann landet am Samstag in Dachau im Polizeigewahrsam. Nach seiner Entlassung geht er in die Kneipe. Und schon wieder gibt es Ärger.

Ein 37-Jähriger hat die Polizei in Dachau am Samstag auf Trab gehalten. Er landet im Krankenhaus, in der Ausnüchterungszelle und schließlich erneut in einer Kneipe.

Zum ersten Mal fiel der Mann gegen 11 Uhr auf, als er halb nackt in einer Wiese in der Ludwig-Dill-Straße lag. Er hatte dort offenbar laut Polizei seine Notdurft verrichten wollen und es nicht mehr geschafft, seine Hose wieder anzuziehen. Der Grund: Er hatte über 2,5 Promille Alkohol im Blut. Deshalb brachte ihn die Polizei zur Beobachtung ins Krankenhaus Dachau. Dort randalierte er allerdings nach kurzer Zeit. Die Polizei wurde erneut gerufen. Sie brachte den 37-Jährigen nun zur Ausnüchterung in eine Zelle der örtlichen Inspektion. Einige Stunden später wurde er wieder entlassen.

Der Mann schaffte es allerdings nur ein paar hundert Meter weiter in die nächste Kneipe. Dort legte er sich mit anderen Gästen an und weigerte sich, das Lokal zu verlassen. Also wurde gegen 18.30 Uhr die Polizei zum dritten Mal gerufen. Sie brachte den Betrunkenen erneut in die Ausnüchterungszelle. Dort stellte sich heraus, dass er inzwischen seinen Alkoholwert verdoppelt hatte: Der Test wies deutlich über fünf Promille auf. Er musste aus diesem Grund vom Rettungsdienst zur Überwachung in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert werden. (AZ)