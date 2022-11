Betrunkener Münchner fährt zwei Autos und einen Linienbus in Dachau an

Ein betrunkener Autofahrer verursacht in Dachau kurz nacheinander mehrere Unfälle. Die Polizei stoppt den Mann. Der von ihm verursachte Schaden ist beträchtlich.

Ein betrunkener Münchner hat in Dachau mehrere Verkehrsunfälle verursacht und ist danach geflüchtet. Weit kam er jedoch nicht, ehe die Polizei ihn aufgriff.

Der 44-Jährige fuhr am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr zwischen der Bahnhofstraße und der Freisinger Straße mit seinem Skoda nach Polizeiangaben mindestens zwei geparkte Autos und einen entgegenkommenden Linienbus an. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei. Diese fahndete umgehend nach dem Mann.

Laut Polizei richtete der Unfallfahrer in Dachau 16.000 Euro Schaden an

Die Beamten stellten den Unfallfahrer kurze Zeit später an der Freisinger Straße. Der laut Polizei sichtlich alkoholisierte Mann verweigerte den Alkoholtest. Die Einsatzkräfte der Polizei Dachau ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Autofahrers sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen richtete der 44-Jährige einen Schaden von etwa 16.000 Euro an.

Gegen den Münchner wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Mögliche weitere Geschädigte können sich unter Telefon 08131/5610 bei der Polizei Dachau melden. Der Skoda-Fahrer war der Polizei zufolge unterwegs auf der Bahnhofstraße, Münchner Straße, Ludwig-Dill-Straße, Brucker Straße, Bürgermeister-Zauner-Ring, Augsburger Straße, Mittermayerstraße und Freisinger Straße. (nsi)