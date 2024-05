Betrunkener schlägt Kind auf den Kopf: Opfer gesucht

Ein 44-Jähriger Mann spricht am Dachauer Bahnhof eine Frau an und schlägt dann plötzlich deren einjähriges Kind. Jetzt sucht die Polizei die Mutter.

Nach einer Körperverletzung, die sich am Dachauer Bahnhof ereignet hat, sucht die Polizei jetzt das Opfer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Gegen 9.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizeiinspektion Dachau wegen einer verbal aggressiven Person am Bahnhofsvorplatz. Die Beamten trafen dort einen 44-jährigen Dachauer an, der mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert war.

Zeugenangaben zufolge hatte er zuvor eine bislang unbekannten Frau angesprochen und sich mit ihr unterhalten. Die Frau trug ein etwa einjähriges Kleinkind mit einem Tragetuch auf ihrem Rücken. Unvermittelt habe der 44-Jährige dem Kind auf den Kopf geschlagen, so die Polizei. Die Frau war etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunkelhäutig und sprach gebrochen englisch. Sie war beim Eintreffen der Beamten bereits nicht mehr vor Ort, ihre Identität ist unbekannt.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls in Dachau

Dem 44-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem kam er nach. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Dachau bittet zur Klärung des Sachverhalts und dessen Hintergründen etwaige Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere die genannte Frau, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden. (bac)