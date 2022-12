Brand in Aufzug von Dachauer Mehrfamilienhaus: Kripo sucht Zeugen

Polizei und Feuerwehr eilten am Donnerstag zu einem Mehrfamilienhaus in Dachau. Dort brannte es im Aufzug. Die Kripo schließt vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Nach einem Brand in einem Aufzug in Dachau sucht die Kriminalpolizei Zeuginnen beziehungsweise Zeugen. Am Donnerstagnachmittag wurde der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck ein Brand in einem Gebäude an der Sudetenlandstraße gemeldet.

Brand im Aufzug: Dachauer Mehrfamilienhaus wird evakuiert

Wie sich nach Polizeiangaben herausstellte, waren im Aufzug des Mehrfamilienhauses mehrere Zeitungen angezündet worden. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte die Dachauer Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung durch eine bislang unbekannte Person kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08141/6120. (nsi)