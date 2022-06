Brand in Dachauer Mehrfamilienhaus greift auf Dachstuhl über

In einer Wohnung in einem Dachauer Mehrfamilienhaus bricht Feuer aus und greift auf den Dachstuhl über. Der Schaden ist fünfstellig, die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

In einem Mehrfamilienhaus in Dachau ist es am Samstagmorgen zu einem Brand gekommen. Gegen 8.45 Uhr meldeten nach Polizeiangaben mehrere Anrufer starken Rauch aus einer Wohnung an der Schleißheimer Straße.

Die Feuerwehrkräfte konnten das Feuer, das offensichtlich in einer Küche im zweiten Stock ausgebrochen und bereits ins Dachgeschoss vorgedrungen war, schnell löschen.

Ursache des Brandes in Dachauer Mehrfamilienhaus ist bislang unklar

Zwei Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt in der betroffenen Wohnung waren, hatten diese bereits verlassen, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Verletzt wurde niemand. Der Polizei zufolge entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die Wohnung ist derzeit aufgrund des Brandschadens nicht bewohnbar.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Ein vorsätzliches Handeln wird laut Polizei derzeit ausgeschlossen. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Während der Löscharbeiten war die Schleißheimer Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (nsi)