Dieb stiehlt Fotogeräte aus Dachauer Kindergarten und verschmiert Wände

Wie der Unbekannte in den Dachauer Kindergarten gelangt ist, ist noch unbekannt. Fest steht allerdings, wie hoch der von ihm angerichtete Schaden ist.

Übers Wochenende hat ein unbekannter Dieb einen Dachauer Kindergarten heimgesucht. Seine Aktion fiel nicht nur wegen des Diebstahls auf, sondern auch, weil er Schmierereien im Gebäude hinterlassen hat.

Der Täter entwendete nach Angaben der Polizei Dachau zwischen Freitag, 11., und Montag, 14. November, mehrere Fotogeräte aus dem Kindergarten in der Geschwister-Scholl-Straße. Wie der Täter in die Einrichtung gelangen konnte, muss erst noch ermittelt werden. Der Diebstahlschaden beträgt über 500 Euro. Der Sachschaden durch die Schmierereien sei in etwa gleich hoch, so die Polizei. (AZ)