Diebe klauen Katalysatoren von Autos am Dachauer Bahnhof

Unbekannte entfernen die Katalysatoren am Dachauer Bahnhof gewaltsam von zwei Fahrzeugen. Es gibt noch einen weiteren Fall.

Die Katalysatoren von zwei Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Dachau gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge waren am Parkplatz des Bahnhofes abgestellt. Laut Polizei wurden die Katalysatoren gewaltsam entfernt.

Zwei weitere Fälle registrierte die Polizei in der Oberen Moosschwaigestraße. Dort flexte der Täter die Katalysatoren von zwei BMW ab. Der verursachte Beuteschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Bereits im April waren in Dachau mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen gestohlen worden. (AZ)