Dreiste Ladendiebe werden in Dachau dreimal hintereinander ertappt

Mit völlig unbeirrbaren Ladendieben hat es die Dachauer Polizei am Freitag zu tun bekommen. Ein 25-jähriger Mann aus Celle und eine 43-jährige Frau aus München erhielten eine Anzeige und machten wenig später erneut lange Finger.

Ein Zeuge beobachtete den Mann und die Frau zunächst in einem Dachauer Discounter beim Stehlen. Als er sie darauf ansprach, ergriffen sie die Flucht. Die inzwischen verständigte Polizei folgte den Dieben, die mit einem Bus flüchteten. Eine Streife konnte den Bus zwar zwei Haltestellen später anhalten, die Tatverdächtigen waren allerdings bereits ausgestiegen.

Dennoch gelang es einer zivilen Streife schließlich, die beiden Täter in einem anderen Discounter aufzugreifen. Auch dort hatten sie Waren in ihren Jacken versteckt.

Nach der Anzeigenaufnahme auf der Dienststelle entließ die Polizei das Duo wieder. Doch kurz darauf wurden der Mann und die Frau erneut bei einem Ladendiebstahl in einem weiteren Discounter in Dachau auf frischer Tat ertappt. Der Frau gelang die Flucht, Polizisten konnten allerdings den 25-Jährigen vor Ort durch in Gewahrsam nehmen. Er musste die Nacht auf der Polizeiinspektion Dachau verbringen. Der Wert des Diebesguts in allen drei Fällen belief sich auf einen Wert unter 100. (AZ)