E-Roller-Fahrer wird gleich zweimal mit Alkohol kontrolliert

Innerhalb von nur zwei Stunden hat sich ein 29 Jahre alter Dachauer am Freitagabend gleich zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingehandelt.

Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit ist ein Dachauer mit seinem E-Scooter am Freitagabend von der Polizei kontrolliert worden - beide Male mit Alkohol im Blut. Laut Polizeimitteilung wurde der 29-Jährige gegen 20.05 Uhr erst im Bereich der Alten Römerstraße in Dachau kontrolliert - zu diesem Zeitpunkt hatte er knapp 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Danach wurde der Mann entlassen, nur um kurze Zeit später erneut von der Polizei kontrolliert zu werden.

Gegen 21.50 Uhr geriet er wieder mit einem E-Scooter in eine Verkehrskontrolle; dieses Mal in der Münchner Straße in Herbertshausen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille; wieder wurde Blut abgenommen. Um weitere Trunkenheitsfahrten zu verhindern, wurde sein E-Scooter sichergestellt. (inaw)