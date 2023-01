Dachau

Ehestreit in Dachau endet in Ausnüchterungszelle der Polizei

Die Polizei musste bei einem Ehestreit in Dachau eingreifen.

Die Polizei wird zu einem Ehestreit in Dachau gerufen. Der betrunkene Ehemann greift schließlich die Beamten an. Er landet in der Ausnüchterungszelle der Polizei.

Ein Ehestreit hat am Freitag gegen 20.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Dachau geführt. Da der 48-jährige Ehemann nach Polizeiangaben sehr aggressiv war, wiesen die Beamten ihn an, die Wohnung zu verlassen. Damit war er jedoch nicht einverstanden. Mann geht während Ehestreits in Dachau auch auf Polizisten los Als der laut Polizei alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver wurde und die Beamten zudem tätlich angriff, fesselten sie ihn kurzzeitig. Der Mann widersetzte sich weiterhin ihren Anweisungen, beleidigte sie mehrfach und leistete erneut Widerstand, nachdem ihm die Fesseln abgenommen worden waren. Einer der Polizeibeamten wurde im Handgemenge leicht verletzt. Der 48-Jährige musste seinen Rausch in einer Zelle der Polizeiinspektion Dachau ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (nsi)

