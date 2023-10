Einbrecher erbeuten Bargeld bei der Caritas in Dachau

Unbekannte hebeln Türen einer Caritas-Einrichtung in Dachau auf. Drinnen suchen sie gezielt nach Bargeld. Sie werden in Kassetten und kleineren Tresoren fündig.

Laut Polizei hatten die Täter Türen des Gebäudes in der Einsteinstraße aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld und wurden in Geldkassetten und kleineren Tresoren fündig. (AZ)