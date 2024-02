Einbrecher erbeuten Bargeld in Dachauer Wettbüro

Unbekannte dringen in der Nacht zum Montag gewaltsam in die Räume der Wettannahmestelle ein. Sie erbeuten nicht nur Bargeld.

Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Eindringlinge aus einem Dachauer Wettbüro gestohlen.

Sie waren laut Polizei zwischen 23.30 am Sonntag und 11 Uhr am Montag gewaltsam in die Wettannahmestelle in der Mittermayerstraße eingedrungen. Neben dem Bargeld erbeuteten sie verschiedene elektronische Geräte. Den Gesamtwert der Beute schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. (AZ)