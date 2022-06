Einbrecher klettert auf Dachauer Kirche, scheitert aber an Sakristei

Ein Einbrecher hat es auf die Sakristei einer Dachauer Kirche abgesehen. Er steigt mit einer Leiter auf ein Zwischendach. Doch recht viel weiter kommt er nicht.

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am Mittwoch versucht, in die Sakristei der Kirche St. Jakob in Dachau einzusteigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kletterte er zwischen 14.30 und 18 Uhr mit einer Leiter auf das Zwischendach der Kirche an der Augsburger Straße. So gelangte er in einen Zwischenraum vor der Sakristei. Dort hebelte der Einbrecher eine Türe auf. Doch weiter kam er nicht. Er scheiterte an einer zweiten Türe.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Einbrecher von St. Jakob

Der Einbrecher machte keine Beute. An der aufgehebelten Türe entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. (nsi)