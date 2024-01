Einbruchserie in Dachauer Kindergärten: Beute machen die Täter nicht

Von Dienstag auf Mittwoch verzeichnet die Polizei drei Einbrücke in Kindergärten. Die Unbekannten dringen gewaltsam ein. Jetzt ermittelt die Kripo.

Nach einer Einbruchserie in Dachauer Kindergärten hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Dienstag und Mittwoch sind Unbekannte in drei Einrichtungen eingebrochen.

Die Taten wurden laut Polizei zwischen dem späten Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verübt. Betroffen waren die Kindergärten im Pastor-Niemöller-Weg, in der Fünfkirchner Straße und in der Franzensbader Straße. In allen drei Fenster hebelten die Täter Fenster auf oder traten die Scheiben ein und gelangten so in die Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo machten die Einbrecher keine Beute. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet unter 08141/612-0 um sachdienliche Hinweise. (AZ)