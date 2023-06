Exhibitionist fällt 26-jähriger Frau in Dachau unangenehm auf

Der Unbekannte versteckt sich im Gebüsch und manipuliert an seinem Penis. Er nimmt Blickkontakt mit der jungen Frau auf. Sie verständigt die Polizei.

Ein unbekannter Exhibitionist ist am Dienstagnachmittag in Dachau einer 26-jährigen Frau sehr unangenehm aufgefallen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Laut Polizei hatte die 26-Jährige den Mann gegen 16.45 Uhr in der Parkanlage an der Sudetenlandstraße entdeckt. Dieser hatte sich im Gebüsch versteckt, manipulierte an seinem Penis und versuchte dabei Blickkontakt zur Geschädigten aufzunehmen.

Die sofortige Fahndung nach dem Exhibitionisten verläuft ergebnislos

Die Frau verständigte über Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren, verlief ohne Ergebnis.

Der Unbekannte, der sich in Richtung Sudetenland- oder Troppauer Straße entfernte, ist etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und wird mit asiatischem Aussehen beschrieben. Seine an der Seite kurz geschnittenen Haare sind dunkel und waren gegelt. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Pulli und dunkler, langer Hose. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 08141/6120 entgegen. (AZ)