Dachau

vor 46 Min.

Exhibitionist tritt auf einem Spielplatz Mutter mit Kind entgegen

Ein Exhibitionist fiel in Dachau auf einem Spielplatz auf. Ein Verdächtiger sitzt nun in Haft.

Nach einem Exhibitionismus-Vorfall am Ostersonntag auf einem Kinderspielplatz in Dachau sitzt ein 21-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Die Kriminalpolizei sucht eine Zeugin.

Ein Exhibitionist hat sich am Ostersonntag in Dachau auf einem Kinderspielplatz einer Mutter mit ihrem Kind gezeigt. Wie die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck berichtet, ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Sie sucht nach einer Zeugin. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Ostersonntag auf einem Kinderspielplatz im Bereich des Dachauer S-Bahnhofs. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete laut Polizei den 21-jährigen Münchner gegen 14 Uhr dabei, wie dieser einer Mutter mit ihrem Kind gegenübertrat und hierbei sein Glied in der Hand hielt. Ermittlungsrichter erlässt nach Vorfall in Dachau Haftbefehl Der Mann wurde durch die eintreffenden Beamten vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der am Ostermontag durch einen Ermittlungsrichter in Kraft gesetzt wurde. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die mutmaßlich geschädigte Mutter mit ihrem Kind war bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet sie, unter der Telefonnummer 08141/6120 Kontakt aufzunehmen. Weitere Zeugen der Tat werden ebenso um Hinweise unter dieser Nummer gebeten. (AZ)

