Falsche Polizeibeamte wollen Seniorinnen in Dachau täuschen

Ein Mann und eine Frau geben sich bei zwei Seniorinnen in Dachau als Kripo-Beamte aus. Sie haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen. So reagieren die Frauen.

Zwei falsche Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag in Dachau zwei Seniorinnen belästigt. In beiden Fällen blieben die Täter allerdings erfolglos.

Die falschen Polizisten traten laut Mitteilung der Dachauer Inspektion zwischen 14.45 und 15.15 Uhr auf. In einem Fall klingelten sie bei einer 82-Jährigen in der Feldgedinger Straße und gaben sich ihr gegenüber als Beamte der Kriminalpolizei aus. Sie spielten ihr vor, dass bei ihr eingebrochen worden wäre. Nachdem die Seniorin dies verneinte und die Personen abwies, entfernten diese sich zu Fuß in Richtung Hans-von-Hayek-Straße.

Im zweiten Fall betraten zwei unbekannte Täter die unverschlossene Wohnung einer 89-Jährigen in der Puchheimer Straße, gaben sich ebenfalls als Kripo-Beamte aus und befragten die Seniorin nach etwaigen Bargeld- und Schmuckbeständen. Im weiteren Verlauf lenkte einer der Täter die Geschädigte geschickt ab, während die zweite Person die Räume durchsuchte. Nach etwa 15 Minuten verließen sie die Wohnung. Beute machten sie nicht.

Die Personen werden in beiden Fällen ähnlich beschrieben: Ein Täter war männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß und unbekannten Alters. Er war dunkel gekleidet und bartlos. Die zweite Person war weiblich, 1,65 bis 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie war bekleidet mit beigefarbenen Leggings und einer dunklen Jacke. Sie trug eine nicht näher definierbare Kopfbedeckung. Hinweise an die Polizei Dachau unter 08131/561-0. (AZ)