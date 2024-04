Falscher Handwerker und sein Komplize bestehlen Seniorin

Eine 81-Jährige wird in Dachau Opfer eines falschen Handwerkers. Während dieser angeblich im Bad "arbeitet", stiehlt sein Komplize Schmuck und Bargeld.

Ein angeblicher Handwerker und sein Komplize haben am Dienstag in Dachau eine 81-jährige Seniorin um Schmuck und Bargeld gebracht.

Laut Polizei klingelte der bislang unbekannte Täter gegen 15.45 Uhr an der Wohnungstür der 81-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Würmstraße in Dachau-Ost. Er gab sich als Handwerker aus und brachte die Seniorin unter einem Vorwand dazu, ihn in die Wohnung zu lassen.

Während sich der vermeintliche Handwerker im Badezimmer aufhielt, verschaffte sich ein weiterer Täter Zutritt zur Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeldbestände im hohen vierstelligen Bereich. Noch bevor die 81-Jährige den Diebstahl bemerkte, verließen die Täter die Wohnung.

Der vermeintliche Handwerker wird als etwa 1,75 Meter groß und circa 35 Jahre alt beschrieben. Die Polizei geht davon aus, dass er Handwerkerkleidung trug. Zu dem zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor. (AZ)