Frau gerät in Lokal in Streit und verletzt zwei Männer

Bei einem Streit in einem Dachauer Lokal verpasst eine Frau einem 31-Jährigen eine Kopfnuss und beißt einen 33-Jährigen, der schlichten will. Die Polizei ermittelt.

Handgreiflich ist ein Streit in einem Lokal in der Dachauer Innenstadt am frühen Sonntagmorgen geendet. Wie die Polizei beichtet, kam es gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischem einem 31-Jährigen und einer bislang unbekannten Frau. Im Zuge der Streitigkeiten verpasste die Frau dem Mann eine Kopfnuss.

Ein 33-Jähriger wollte die streitenden Parteien trennen, was ihm jedoch nur eine Bisswunde durch die unbekannte Täterin in den Unterarm einbrachte, so die Polizei.

Fahndung der Polizei bleibt erfolglos

Die Frau entfernte sich daraufhin aus dem Lokal. Sie konnte trotz Fahndungsmaßnahmen in der näheren Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt, benötigten jedoch keinen Rettungswagen. (bac)