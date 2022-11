Fußgänger wird in Dachau von einem abbiegenden Auto angefahren

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Dachau leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Bereits am vergangenen Freitag ist ein 81 Jahre alter Fußgänger in Dachau von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 57 Jahre alter Autofahrer gegen 6.40 Uhr von der Augsburger Straße nach rechts in die Brucker Straße abbiegen und übersah dabei den Fußgänger, der in Richtung Altstadt unterwegs war. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Klinikum Fürstenfeldbruck eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)