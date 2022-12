Hund bringt Radfahrer zu Fall: Mann wird leicht verletzt

Eine Frau mit zwei Hunden will den Radler passieren lassen. Als einer der Hunde bellt, erschrickt der Mann so, dass er stürzt.

Weil er vor einem Hund erschrocken ist, ist am Donnerstag in Dachau ein Fahrradfahrer gestürzt. Er erlitt leichte Verletzungen, wie die Dachauer Polizei berichtet.

Der 32-Jährige war laut Polizei gegen 9 Uhr mit seinem Rad auf dem Fuß- und Radweg an der Brucker Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine 47-jährige Frau, die mit ihrem Sohn und zwei angeleinten Hunden dort zu Fuß unterwegs war, wartete mit beiden Hunden in einer Hofeinfahrt, um den Radfahrer vorbeifahren zu lassen.

Radfahrer erschrickt und stürzt

Als der Radfahrer die beiden Hunde passierte, sprang einer der Hunde unvermittelt nach vorne und fing an zu bellen. Der Radfahrer erschrak dadurch und stürzte, so die Polizei. Dadurch erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. (bac)