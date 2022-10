In Dachau werden zwei E-Scooter-Fahrerinnen bei Unfällen verletzt

An einem Tag ereignen sich zwei Unfälle mit E-Scooter-Fahrerinnen in Dachau. Autofahrer übersehen die Frauen auf den elektrischen Rollern.

Zu zwei Unfällen, an denen E-Scooter-Fahrerinnen beteiligt waren, ist es am Donnerstag in Dachau gekommen. Beide Frauen wurden dabei verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 6 Uhr, als ein 26-jähriger Autofahrer auf der Alten Römerstraße in Richtung Hebertshausen unterwegs war. Der bog an der Einmündung An der Floßlände links ab und übersah dabei eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin, die auf dem Radweg stadtauswärts fuhr. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Münchener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro.

Die Polizei Dachau ermittelt nach E-Scooter-Unfällen gegen die Autofahrer

Zum zweiten Unfall kam es gegen 17.30 Uhr, als eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto von einer Tankstelle nach links in die Münchner Straße einfahren wollte. Sie übersah dabei eine von rechts kommende 17-jährige Münchnerin auf ihrem E-Scooter und es kam zur Kollision. Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Gegen beide Autofahrer wird jeweils wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)