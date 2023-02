In Dachau wird ein Schüler auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst

Ein zehn Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen mit dem Fahrrad auf der Schleißheimer Straße unterwegs, als ihn ein Auto beim Abbiegen erfasst.

Ein zehn Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Schleißheimer Straße in Dachau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Schüler gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad stadtauswärts unterwegs - allerdings unerlaubterweise in der entgegengesetzten Fahrtrichtung auf dem Radweg, der eigentlich in Richtung Stadtmitte führt.

Eine Autofahrerin, die von der Friedensstraße in die Schleißheimer Straße abbiegen wollte, übersah den jungen Fahrradfahrer, der aus der falschen Richtung kam. Die 46-Jährige erfasste den Schüler, der leichte Verletzungen erlitt. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 500 Euro. (AZ)