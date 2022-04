Lokal-Mitarbeiter überrascht Einbrecher in Indersdorf auf frischer Tat

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es in Dachau und Indersdorf gleich zu mehreren Einbrüchen. Nicht immer sind die Täter jedoch erfolgreich.

Einbrecher haben Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr eine Gaststätte in Ried, einem Ortsteil von Markt Indersdorf, ins Visier genommen. Nach Angaben der Polizei brachen zwei unbekannte Täter ein Fenster und die Registrierkasse auf und entwendeten Münzgeld. Ein Mitarbeiter der Gaststätte überraschte die Täter beim Diebstahl. Trotzdem konnten die Täter fliehen. Sie wurden als 170 bis 180 cm groß beschrieben. Einer von ihnen war laut Zeugenaussage dunkel und der andere mit heller Jacke und Mütze bekleidet.

Zwei weitere Einbrüche in Dachau und Markt Indersdorf

In derselben Nacht kam es in der Region noch zu zwei weiteren Einbrüchen. Zwei Täter gelangten über die Außentür in ein Fitnessstudio in der Gewerbestraße in Markt Indersdorf. Sie brachen sowohl in einen Büroraum als auch eine Physiotherapie-Praxis im Anwesen ein, um nach Wertsachen zu suchen. Die Täter stahlen Bargeld, einen tragbaren Tresor und einige Getränke. Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in Ried gibt, werde geprüft, so die Polizei weiter.

In Dachau scheiterte dagegen ein Einbruchsversuch. Gegen 2.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in eine Gaststätte in der Münchner Straße über ein Fenster einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion um Hinweise. Sie werden unter Telefon 08131/561-0 entgegengenommen. (inaw)