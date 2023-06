Jogger stößt in Dachau mit Schulbus zusammen und verletzt sich dabei

Beim Überqueren der Mittermayerstraße übersieht der 55-Jährige am frühen Montagmorgen den Bus und wird von ihm erfasst. Die Schülerinnen und Schüler bleiben unverletzt.

Bei seinem morgendlichen Lauf hat ein 55 Jahre alter Jogger beim Überqueren der Mittermayerstraße in Dachau einen Schulbus übersehen. Laut Polizeimitteilung war der 68 Jahre alte Busfahrer aus Odelzhausen am Montag gegen 7.25 Uhr auf der Mittermayerstraße in Richtung Stadt-Bahnhof unterwegs als er den Jogger erfasste. Der Mann aus Dachau wurde dabei mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Dachau gebracht. Der Busfahrer sowie die Schülerinnen und Schüler im Bus blieben unverletzt. Sie konnten ihren restlichen Schulweg zu Fuß fortsetzen. (AZ)