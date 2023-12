Dachau

vor 2 Min.

Jugendlicher wird von Auto angefahren

Ein 16-jähriger Fußgänger wird in Dachau an einer Ampel von einem Kleintransporter erfasst und verletzt. Er wird in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Ein 16-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in Dachau von einem Kleintransporter erfasst worden. Der Jugendliche wurde dabei verletzt, wie die Polizei berichtet. Laut Polizei wollte der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters gegen 14 Uhr von der Brucker Straße nach links in die Ludwig-Dill-Straße abbiegen und übersah dabei den 16-Jährigen, der zu Fuß auf der Brucker Straße stadteinwärts unterwegs war und die Einmündung an der Ampel geradeaus überqueren wollte. Rettungsdienst bringt Jugendlichen in Klinik Der Jugendliche wurde vom Kleintransporter erfasst und erlitt dabei eine Gehirnerschütterung. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dritter Orden in München verbracht. Am Kleintransporter entstand nur geringer Sachschaden. Gegen dessen Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (bac)

