Ein Motorrad, zwei Fiats, ein Citroen: Diebe stehlen vier Fahrzeuge

In Dachau und Karlsfeld werden vier Fahrzeuge gestohlen. Es könnte sich um die selben Täter handeln. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Insgesamt vier Kraftfahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen in Dachau und Karlsfeld (Kreis Dachau) gestohlen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um die selben Täter handelt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 08141/612-0 um Hinweise zu den Diebstählen.

In Dachau wird ein Fiat gestohlen

In Nacht von Dienstag, 14. März, auf Mittwoch, 15. März, entwendeten die bislang unbekannten Täter vom Parkplatz eines Autohauses in der Kopernikusstrasse in Dachau, zwischen 19 Uhr und 9.20 Uhr, einen Fiat 500 in der Farbe rot. In der selben Nacht wurden laut Polizei in der Liebigstraße in Karlsfeld folgende Fahrzeuge mitgenommen: ein Motorrad, Kawasaki, Z 900, Farbe schwarz grün, ein Kastenwagen, Fiat Ducato, Farbe weiß und ein Citroen Jumper, Farbe weiß mit einem polnischen Kennzeichen. (AZ)