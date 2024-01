Kein Führerschein: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Gleich zwei berauschte Autofahrer ohne Führerschein erwischte die Polizei in Dachau bei Verkehrskontrollen. Beide erwartet ein Strafverfahren.

Einen ungewöhnlichen Einsatz gab es für Streifenbeamte der Polizei Dachau am 17. Januar gegen 16:50 Uhr. In der Ruppertskirchner Straße erwischten sie bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 62-Jährigen, der mit 1,3 Promille in einem BMW unterwegs war. Seinen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen: dieser war ihm bereits vor mehreren Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Das Kuriose: Erst einen Tag zuvor war der Altomünsterer ebenfalls alkoholisiert und ohne Führerschein in Schwabhausen angehalten worden. Die Polizeibeamten hatten daraufhin den Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung weiterer Fahrten sichergestellt. Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, am nächsten Tag mit einem anderen Auto wieder loszufahren.

Gegen ihn wurden nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er wurde eindringlich über die rechtlichen Folgen belehrt, sollte er sich erneut ans Steuer setzen.

Ebenfalls berauscht und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 21-Jähriger gegen 13:30 Uhr desselben Tages beanstandet worden. Der Münchner war mit seinem Mercedes in der Fraunhofer Straße in Dachau-Ost angehalten worden.

Zunächst gab er an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Als sich diesbezüglich Unstimmigkeiten ergaben, räumte er schließlich ein, derzeit die Fahrschule zu absolvieren und erst kommende Woche einen Termin zur Führerscheinprüfung zu haben. Somit war er freilich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus konnten bei dem 21-Jährigen Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel. Ob der Mann nun wie geplant seine Führerscheinprüfung absolvieren darf, liegt in den Händen des Kreisverwaltungsreferats der Landeshauptstadt München. (AZ)