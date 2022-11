Kindergarten in Dachau gerät erneut ins Visier von Einbrechern

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist ein Unbekannter in den AWO-Kindergarten eingebrochen. Er erbeutete Bargeld und eine Kaffeemaschine.

Der Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt in Dachau ist erneut ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Nacht von Mittwoch, 23. November, auf Donnerstag durchschlug laut Polizei ein bisher unbekannter Täter das Glas eines Fensters und drang in das Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Er erbeutete Bargeld und eine Kaffeemaschine. Außerdem beschädigte er Türen und Schränke und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Bereich entfernte sich der Einbrecher unerkannt.

Mitte November wurde schon mal eingebrochen

In den Kindergarten wurde bereits Mitte November eingebrochen. Zwischen Freitag, 11. November, und Montag, 14. November, stahl ein unbekannter Täter mehrere Fotogeräte aus der Einrichtung. Er hinterließ außerdem Schmierereien im Gebäude. Ob beide Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 08131/5610 entgegen. (inaw)