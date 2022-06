"Kleintransporter erfasst zwei 80-Jährige in Dachau"

"Ein Kleintransporter hat am Montag in Dachau ein Ehepaar angefahren."

"Sein Kleintransporter fährt die 80-Jährigen an und verletzt sie."

"Ein Kleintransporter hat am Montagmorgen in Dachau ein Ehepaar angefahren."



Ich werde nie verstehen, wie es solche Formulierungen in einen Zeitungsbericht schaffen können.



Ganze vier Mal steht auf dieser Seite, der Kleintransporter hätte das Ehepaar angefahren. Unklar bleibt, warum trotzdem gegen die Person auf dem Fahrersitz ermittelt wird.



Analog dazu müsste bei einem Jagdunfall geschrieben werden: "Jagdgewehr erschießt Spaziergänger".



Das wird aber vermutlich nicht passieren. Warum ist das so?

