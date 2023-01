Kneipenschlägerei: Unbekannte schlagen zwei Dachauer krankenhausreif

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei unbekannte Männer zwei Dachauer bei einer Prügelei in der Toilette eines Dachauer Lokals krankenhausreif geschlagen.

In einem Lokal in der Jakob-Kaiser-Straße in Dachau kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.50 Uhr zu einer Prügelei auf der Toilette. Zwei bislang nicht bekannte Männer schlugen zwei Dachauer krankenhausreif und verließen anschließend die Gaststätte. Die Polizei Dachau sucht nach Hinweisen zu den beiden Tätern.