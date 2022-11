Krankenwagen-Fahrerin verursacht Unfall und muss selbst ins Krankenhaus

Eine 20-jährige Krankenwagen-Fahrerin nimmt in Dachau einem anderen Auto die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision. Der zweite Unfallbeteiligte bleibt unverletzt.

Ein Unfall mit einem Krankenwagen und einem Dacia passierte am Dienstag um kurz nach 11 Uhr in Dachau. Wie die Polizei mitteilt, übersah die Fahrerin eines Krankenwagens ein vorfahrtsberechtigtes Auto und es kam zum Unfall. Die Lenkerin des Krankenwagens musste vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Polizeiangaben fuhr die 20-Jährige mit einem Ford-Krankentransportwagen ohne Patienten auf der Theodor-Heuss-Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße wollte die Fahrerin diese geradeaus überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden Dacia. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb.

Autofahrer aus Dachau bleibt unverletzt

Es kam zur Kollision, bei der sich die 20-Jährige leicht verletzte. Der 69-jährige Dacia Lenker aus Dachau kam laut Polizei ohne Blessuren davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)