Kripo ermittelt: Warum starb ein 68-jähriger Rentner in Dachau?

Der alleinlebende Rentner wird Anfang Januar verletzt in seiner Wohnung gefunden. Er stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Was ist mit ihm passiert?

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat Ermittlungen in einem Dachauer Todesfall aufgenommen. Dabei geht es um einen 68-jährigen Rentner, der in der ersten Januarwoche verletzt in seiner Wohnung in Dachau gefunden worden war. Er starb wenige Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus.

Laut Mitteilung der Polizei, war der Mann alleinlebend. Als er gefunden wurde, trug er nasse Kleidung. Ersten Hinweisen zufolge soll der Verstorbene noch am Donnerstagabend, 4. Januar, zu Fuß im Stadtbereich Dachau-Ost im Umfeld des Ludwig-Ernst-Parks, dem nahe gelegenen Penny Markt oder der Josef-Seliger Straße unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die an diesem Abend in der dortigen Umgebung auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden. (AZ)