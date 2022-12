Ladendiebe sind in Dachau unterwegs

Gleich zweimal muss die Polizei in Dachau am Donnerstag zu einem Ladendiebstahl ausrücken – beide Male in einem Verbrauchermarkt.

Ein aufmerksamer Verkäufer hat am Donnerstagmittag in einem Dachauer Verbrauchermarkt einen Ladendiebstahl verhindert. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der Verkäufer den Dieb dabei, wie er Lebensmittel im Wert von mehr als 20 Euro in seinen Rucksack packte und an der Kasse nicht bezahlte. Die Polizei hat gegen den 41 Jahre alten Dachauer ein Strafverfahren eingeleitet.

Hausverbot für die beiden Ladendiebe

Am selben Abend schlug in einem Verbrauchermarkt in Dachau-Ost eine technische Sicherung Alarm. Ein 29 Jahre alter Karlsfelder wollte in seinem Rucksack Waren im Wert von über 80 Euro stehlen, darunter insbesondere Nahrungsmittel und Alkoholika. Auch hier hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Außerdem wurde gegen beide Ladendiebe ein Hausverbot ausgesprochen. (inaw)