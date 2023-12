Lastwagen bleibt in Bahnunterführung hängen

Ein 65-jähriger Lastwagenfahrer übersieht laut Polizei die maximal zulässige Fahrzeughöhe. Er bleibt an der Unterführung hängen.

Ein Lastwagen ist am Freitagabend in Dachau in einer Bahnunterführung hängen geblieben. Wie die Polizei berichtet, hat der 65-jährige Fahrer gegen 17.40 Uhr auf der Ostenstraße die maximal zulässige und tatsächlich mögliche Fahrzeughöhe der Bahnunterführung übersehen.

Das Fahrzeug wird bei dem Unfall in Dachau beschädigt

Der Lastwagen blieb an der Unterführung hängen. Hierbei wurde der Kastenaufbau des Fahrzeuges eingedrückt. An der Unterführung entstand kein Schaden. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (bac)