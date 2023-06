Mann belästigt Frau in der S-Bahn sexuell: Polizei sucht Opfer

Ein Unbekannter setzt sich in der S-Bahn bei Dachau zu einer schlafenden Frau. Er berührt sie unsittlich. An der nächsten Haltestelle steigt die Frau aus.

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Samstag nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern in der S-Bahn der Linie S2 bei Dachau gekommen. Das Opfer, eine unbekannte Frau, stieg am nächsten Bahnhof aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht jetzt nach ihr.

Ein Zeuge hatte die Belästigung beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach hatte sich der Tatverdächtige zwischen 5.52 und 5.55 Uhr neben die Frau gesetzt, die gerade schlief. Er berührte sie unsittlich und küsste sie auf den Mund. Laut Mitteilung wachte die Geschädigte dadurch auf, schob den Mann von sich und stieg an der Haltestelle Hebertshausen aus.

Um den Tatverdächtigen ermitteln zu können, hofft die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck darauf, dass sich die Geschädigte bei ihr unter Telefonnummer 08141/612-0 meldet. (AZ)