Mann schlägt mit E-Scooter auf pausierenden Busfahrer in Dachau ein

Ein unbekannter Mann hat in Dachau einen Busfahrer attackiert. Er schlug laut Polizei mit einem E-Scooter auf den pausierenden Fahrer ein und brach ihm die Nase.

Ein Busfahrer hat in Dachau bei einer Attacke eine schwere Verletzung erlitten. Der Mann befand sich am Donnerstagabend gerade in der Pause, als plötzlich ein bislang unbekannter Täter auf ihn losging.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Unbekannte gegen 20 Uhr an der Bushaltestelle am Dachauer Bahnhof mit einem E-Scooter auf den 57-jährigen Busfahrer ein. Ehe die Polizei eintraf, flüchtete der Täter. Der Busfahrer wurde mit einem gebrochenen Nasenbein in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck eingeliefert.

Attacke auf Busfahrer in Dachau: Fahndung nach Täter bleibt erfolglos

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ohne Erfolg. Er wird laut Polizei als dunkelhäutiger Mensch, circa 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, mit kurzen Haaren und kräftig beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine orange-rote Jacke.

Die Polizei Dachau ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (nsi)