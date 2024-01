Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

In Dachau stoppte die Polizei am Mittwoch gleich zwei alkoholisierte Autofahrer.

Am Mittwoch, 3. Januar, gegen 16:50 Uhr kontrollierten Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau den Fahrer eines Audi in der Heinrich-Nicolaus-Straße in Dachau. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Dachauer einen Wert von über 0,8 Promille. Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrens muss der Mann neben einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro und Punkten im Fahreignungsregister auch mit einem Fahrverbot rechnen. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Gegen 19:45 Uhr desselben Tages meldete ein Anrufer der Polizeiinspektion Dachau einen alkoholisierten Pkw-Fahrer im Gemeindebereich von Altomünster. Eine Streifenbesatzung konnte das gesuchte Fahrzeug im Ortsteil Unterzeitlbach kontrollieren. Der Fahrer – ein 26-jähriger aus der Gemeinde – war mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt.