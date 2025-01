Messerattacke in Gemeinschaftsunterkunft: Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags

Bei einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Dachau wurde am vergangenen Sonntag ein 24-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 16 Uhr über die Auseinandersetzung zweier Männer in dem Gebäude an der Freisinger Straße informiert. Die alarmierten Polizeikräfte fanden dort wenig später den italienischen Staatsbürger auf, der durch die Messerstiche erheblich verletzt worden war.

Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert: Verletzter wird in Krankenhaus gebracht

Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich befindet sich der Mann auf dem Weg der Besserung, so die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung wurde am Sonntag gegen 17.45 Uhr ein 40-jähriger Mann aus Afghanistan in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er steht nach Polizeiangaben unter dringendem Tatverdacht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, übernommen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft München II beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Totschlages sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den zur Tatzeit erheblich alkoholisierten 40-Jährigen. Der Haftbefehl wurde am Montag in Kraft gesetzt. Der Tatverdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (ull)