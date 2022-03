Dachau

Mit achtjährigem Kind im Auto: Betrunkener baut Unfall in Dachau

Ein 34-jähriger Autofahrer geriet in Dachau in den Gegenverkehr. Ein achtjähriges Kind in seinem Auto und die Fahrerin im entgegenkommenden Wagen erlitten leichte Verletzungen.

Ein 34-jähriger Autofahrer kollidiert in Dachau mit dem Gegenverkehr. Bei dem Unfall am Samstagabend sitzt er betrunken am Steuer. Mit ihm im Auto ist ein achtjähriges Kind.

Zwei Autos sind am späten Samstagabend in Dachau zusammengestoßen. Ein 34-Jähriger war mit seinem Audi gegen 22.30 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Mittermayerstraße unterwegs. Unfall in Dachau: Achtjähriges Kind und Autofahrerin leicht verletzt Wie die Polizei mitteilte, geriet er dabei auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW einer ebenfalls 34-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurden die BMW-Fahrerin und ein achtjähriges Kind im Audi leicht verletzt. Beide konnten am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben bei dem Audi-Fahrer einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Daher wurden bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Beide Autos müssen abgeschleppt werden: Schaden beträgt 20.000 Euro Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (AZ)

