Mit Handy am Steuer erwischt: Ertappte Frau verletzt Polizisten

Eine 41-jährige Frau, die am Steuer telefoniert, stoppte die Dachauer Polizei. Die Autofahrerin reagierte darauf sehr aggressiv.

Die Polizei hält eine Autofahrerin in Dachau an, weil sie am Steuer telefoniert. Bei der Kontrolle wird die 41-Jährige aggressiv. Sie schlägt nach einem Polizisten.

Gar nicht gut gefunden hat es eine 41-jährige Autofahrerin in Dachau, dass sie die Polizei stoppte, weil sie am Steuer mit dem Handy telefonierte. Die Frau reagierte darauf am Mittwoch ziemlich aggressiv. Die 41-Jährige war auf der B304 (Münchner Straße) unterwegs. Eine Streife hielt die Frau gegen 14.50 Uhr an der Abfahrt Dachau Ost an. Laut Mitteilung der Polizei reagierte die Münchnerin von Anfang an aggressiv und beleidigte den kontrollierenden Beamten. Als ihr dieser den Führerschein wieder aushändigte, schlug sie unvermittelt nach seiner Hand und kratzte ihn. Der 25-jährige Polizeibeamte wurde dadurch leicht verletzt. Auch im weiteren Verlauf der Kontrolle beleidigte sie fortwährend beide Beamte. Die 41-Jährige ist laut Polizei schon "vielfach polizeilich in Erscheinung" getreten. Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

