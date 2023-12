Dachau

vor 16 Min.

Nach Streit mit der Schwiegermutter aus Wohnung ausgesperrt

Artikel anhören Shape

Frau setzt ihren Mann in Dachau am ersten Weihnachtfeiertag an die frische Luft. Dieser ruft die Polizei. Die Polizei war wegen Streitigkeiten gefragt.

Der Heiligabend verlief für die Polizeiinspektion Dachau relativ ruhig. Laut Mitteilung wurden die Beamten nur zu wenig Einsätzen gerufen. Meist handelte es dabei um Familienstreitigkeiten. Zu einem handfesten Streit kam es demzufolge am Nachmittag zwischen einem bereits getrennt lebenden Ehepaar in Dachau. Die Polizei musste die 34-jährige Ehefrau aus der Wohnung verweisen, nachdem sie ihren Mann tätlich angegriffen hatte. In Karlsfeld musste die Polizei einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. Dieser war entstanden, weil einem von ihnen der Fernseher des anderen zu laut war. In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages wurde die Polizei von einem 55-jährigen Mann aus Dachau gerufen. Diesen hatte seine Frau aus der Wohnung gesperrt, nachdem es beim gemeinsamen Weihnachtsfest zu einem Streit mit der Schwiegermutter gekommen war. (AZ)

Themen folgen