Badende sind gefährdet: Deshalb bleibt der Ebertshauser See gesperrt

Das Gesundheitsamt Dachau hat die Wasserqualität der Badeseen untersucht. Fast alle sind einwandfrei. Im Ebertshauser See aber gibt es Blaualgen.

Der Ebertshauser See bei Odelzhausen bleibt gesperrt. Seit einigen Wochen kann dort nicht mehr gebadet werden, weil das Gesundheitsamt Dachau bei einer Untersuchung der Wasserqualität Blaualgen entdeckt hat. Deshalb ist die Gesundheit von Badenden gefährdet. In weiteren Badeseen im Landkreis Dachau herrschen dagegen gute Bedingungen.

Das Landratsamt Dachau berichtet in einer Pressemitteilung von den Ergebnissen einer Beprobung der Badeseen im Landkreis Dachau Ende Juli. "Alle Untersuchungen sind nicht bakteriologisch zu beanstanden", berichtet die Behörde. Angesichts der nun wieder sommerlichen Temperaturen können Erholungssuchende deshalb bedenkenlos in diesen Seen schwimmen gehen: Heiglweiher (Gemeinde Haimhausen), Obergrashofer See (Dachau), Mückensee (Karlsfeld), Eisolzrieder See, Bergkirchner See, Neuhimmelreicher See, Birkensee (alle Bergkirchen), Waldschwaigsee (Karlsfeld) und Stadtweiher Dachau-Süd.

Im Ebertshauser See sollen auch keine Hunde baden

Bedenklich ist lediglich der Ebertshauser See wegen der Blaualgen. Dabei handelt es sich um Bakterien, die sogenannte Cyanotoxine herstellen können. Im Ebertshauser See ist das der Fall. Hier wurde eine sehr hohe Konzentration an Cyanotoxinen nachgewiesen. Das Gesundheitsamt rät deshalb nicht nur Menschen vom Baden ab, sondern empfiehlt auch, Hunde vom Baden im See abzuhalten. Die Gemeinde Odelzhausen hat entsprechende Hinweisschilder angebracht.

Vorsicht aus einem anderen Grund ist am Heiglweiher geboten. Wegen mangelnder Sichttiefe rät die Behörde vom Springen am Stegbereich ab. (AZ)