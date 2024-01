Polizei fasst 22-jährigen Drogenkurier am Dachauer Bahnhof

Ein 22-Jähriger erleidet im ICE aus den Niederlanden einen Krampfanfall. Als Helfer des Rettungsdienstes ihn in Dachau versorgen, bemerken sie ein Paket mit weißem Pulver.

Die Polizei hat am Dachauer Bahnhof einen Drogenkurier gefasst. Die Beamten der Polizeiinspektion Dachau waren am Samstag gegen 17.45 Uhr gerufen worden. Am Bahnhof trafen sie auf einen 22-jährigen Niederländer. Er war im ICE von den Niederlanden nach Österreich unterwegs gewesen. Kurz vor Dachau hatte er nach Polizeiangaben einen Krampfanfall erlitten. Am Bahnhof in Dachau nahmen ihn Kräfte des Rettungsdienstes in Empfang.

Ihnen fiel laut Polizei auf, dass der Holländer versuchte, ein kleines Paket unter seiner Kleidung zu verstecken. Daher verständigten sie die Polizei. Das knapp über ein Kilogramm schwere Paket beinhaltete weißes Pulver. Ein Drogenschnelltest erbrachte das Ergebnis, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handeln dürfte.

Drogenkurier vom Dachauer Bahnhof sitzt nun in Untersuchungshaft

Der junge Mann wurde im Krankenhaus untersucht, eine weitere ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Eine Staatsanwältin stellte Haftantrag gegen den Drogenkurier. Der Haftbefehl wurde bei der Vorführung durch einen Haftrichter bestätigt. Daraufhin wurde der 22-Jährige in eine Haftanstalt überstellt. (nsi)