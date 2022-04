Radfahrer stößt mit Hund zusammen und verletzt sich leicht

Weil ein Radfahrer in Bergkirchen im Kreis Dachau mit einem Hund zusammenstößt und stürzt, muss er ins Krankenhaus. Auch Sachschaden entsteht.

Ein 45-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Dachau ist am Mittwochnachmittag mit einem Hund zusammengestoßen und verletzte sich dabei leicht. Laut der Polizeiinspektion Dachau war die Halterin mit ihrem angeleinten Hund gegen 17.15 Uhr an der Ortsverbindungsstraße von Rennhof nach Lauterbach (Bergkirchen) am rechten Fahrbahnrand unterwegs, als der 45-Jährige an den beiden vorbeifahren wollte. Da sich der Hund in diesem Moment zur Fahrbahnmitte bewegte, stieß der Radfahrer mit ihm zusammen und stürzte.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt ins Dachauer Krankenhaus gebracht

Aufgrund leichter Verletzungen wurde er im Dachauer Krankenhaus behandelt. Der Hund blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. (lavoe)

