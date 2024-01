Radfahrerin (68) wird bei Unfall in Dachau schwer verletzt

Die Bremsen des Rades versagen wegen der Kälte. Die 68-Jährige fährt deshalb ungebremst mit ihrem Rad in ein Auto. Die Fahrerin trägt keinen Helm.

Schwere Verletzungen hat eine 68-jährige Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Dachau erlitten. Ursache war ein technischer Defekt an ihrem Fahrrad, der laut Polizei auf die Witterung zurückzuführen war. Deshalb versagten die Bremsen.

Laut Polizei war die Radlerin gegen 16.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße vom Rathaus kommend bergab unterwegs. Weil die Bremsen nicht funktionierten fuhr sie ungebremst in die Kreuzung mit der Ludwig-Thoma-Straße ein. Dort prallte die Frau mit ihrem Rad in die Fahrerseite eines Autos, an dessen Steuer ein 53-Jähriger soeben abbiegen wollte.

Beim Sturz erlitt die 68-Jährige schwere Verletzungen. Sie hatte laut Polizei keinen Helm getragen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. (AZ)