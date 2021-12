Raser verursacht Unfall in Dachauer Innenstadt - und wird geblitzt

Ein 22-jähriger Autofahrer hat in Dachau laut Polizei mit sehr hoher Geschwindigkeit einen Unfall verursacht. Die Feuerwehr musste den jungen Mann aus seinem Wagen befreien.

Mit extrem hoher Geschwindigkeit hat ein Raser einen Unfall in Dachau verursacht. Der 22-jährige Münchner war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Ford zunächst auf der Bundesstraße B304 zwischen Karlsfeld und Dachau unterwegs. Kurz nach Mitternacht verständigte ein Taxifahrer die Dachauer Polizei, nachdem er von dem jungen Mann laut Polizei "mit extrem überhöhter Geschwindigkeit" überholt worden war.

Während des Überholvorgangs berührte der junge Mann mit seinem Auto die linke Leitplanke. Er kümmerte sich aber nicht weiter um den Schaden, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Dachau fort.

Unfall: 22-Jähriger will in Dachau an Kreuzung anderes Auto überholen

Nur wenige Minuten später erreichte die Polizei Dachau ein Notruf, dass es an der Münchner Straße in Dachau zu einem schweren Unfall gekommen sei. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, handelte es sich um dasselbe Auto. Der 22-Jährige wollte der Polizei zufolge an der Münchner Straße auf Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße den Mini eines 30-Jährigen überholen. Dieser war ebenfalls stadteinwärts unterwegs.

Der 22-Jährige touchierte mit seinem Ford den Mini und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Straße ab, kippte auf die linke Seite und blieb aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit erst nach etwa 200 Metern auf der Gegenspur liegen. Die Feuerwehr musste den jungen Mann aus seinem Auto befreien.

Polizei hatte auf Fahrtstrecke des Rasers zwei Blitzer aufgestellt

Der 22-jährige Unfallverursacher und der Fahrer des Minis wurden leicht verletzt. Da bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Wie hoch die Geschwindigkeit des Unfallverursachers tatsächlich war, stand zunächst nicht fest. Das dürfte sich jedoch bald ändern. Denn auf der Fahrtstrecke des Münchners waren laut Polizei zwei Blitzgeräte aufgestellt, deren Aufnahmen nun ausgewertet werden. (nsi)