Raubdelikt unter Kindern: Buben bedrohen in Dachau zwei Zwölfjährige

Eine sechsköpfige Gruppe von Buben zwischen zehn und 13 Jahren droht zwei Zwölfjährigen Gewalt an. Sie rücken einen Geldbeutel heraus. Was mit den Tätern passiert.

Zu einem Raubdelikt unter Kindern ist es am Samstag in Dachau gekommen. Eine Gruppe von sechs Buben bedrohte am Samstag hat zwei Zwölfjährige. Die Täter erbeuteten einen Geldbeutel.

Laut Polizei trafen zwei Zwölfjährige gegen 17.10 Uhr im Bereich Münchner Straße und Bahnhofstraße in Dachau auf die Gruppe der Buben im Alter von zehn bis 13 Jahren. Die Gruppe bedrohte die Zwölfjährigen und forderte sie auf, zu zeigen, was sie bei sich tragen. Unter anhaltenden Gewaltandrohungen habe einer der Zwölfjährigen schließlich seinen Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag ausgehändigt, berichtet die Polizei.

Streifenbeamte greifen die Gruppe der Buben am Dachauer Bahnhof auf

Sie sechsköpfige Gruppe entfernte sich anschließend. Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dachau machten die Buben allerdings am Bahnhof ausfindig. Einer von ihnen, ein Zwölfjähriger, hatte die entwendete Geldbörse bei sich. Alle Beteiligten haben ihren Wohnsitz im Landkreis Dachau. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und übergab die Kinder dann in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung aufgenommen. Aufgrund ihres Alters gelten die Täter als strafunmündig. Das zuständige Jugendamt wird über den Vorfall informiert. (AZ)